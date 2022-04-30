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Україна
Тетяна Забожко, редакторка стрічки

Загарбники пошкодили черговий газопровід у Лисичанську

Пошкоджений газопровід у Лисичанську Луганської області

Російський снаряд пошкодив черговий газопровід у Лисичанську Луганської області.

Про це 30 квітня повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– Газовики та електрики ще якось відновлюють газ та світло у великих містах, де виникають незначні пошкодження. У критичних випадках до кінця активних бойових дій навряд чи щось відремонтуємо навіть у деяких районах Лисичанська та Сєвєродонецька, – зауважує Сергій Гайдай.

Тим часом у невеликих населених пунктах, наприклад, у Гірській громаді чи в Попасній, за словами голови ОВА, це зробити вже або складно, або неможливо.

Нині із газопостачанням в області залишаються 45 315 абонентів у шести населених пунктах. У трьох із них газ є не по всій території.

Повністю знеструмлені 29 населених пунктів області, 13 – частково. Загалом без електроенергії перебувають майже 100 тис. споживачів – 99 295.

Обмежено водопостачання у Сєвєродонецьку. У Рубіжному, Попасній, Лисичанську, Новодружеську, Привіллі та населених пунктах, що обслуговуються Попаснянським районним водоканалом, води немає взагалі.

Нагадаємо, що упродовж минулої доби міста та села Луганської області витримали 16 масованих артилерійських атак. Унаслідок цього руйнувань зазнали дві школи та 20 будинків.

Двоє рятувальників, які прибули на виклик до Лисичанська, потрапили до лікарні з баротравмою голови та осколковими пораненнями обличчя.

Поранення на вулиці міста дістав ще один чоловік.

Скільки людей постраждало від обстрілів у Гірській громаді та Оріховому 29 квітня, поки не відомо.

Є інформація про загибель 70-річного місцевого жителя Лоскутівки, що під Лисичанськом.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 66-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай

Війна в Україні, Газ, газопровід, Електрика, електроенергія, Лисичанськ, Луганська область, Російська агресія
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