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Факты / Украина

Кабмин изменил правила набора в тероборону – постановление

Марта Бондаренко редактор ленты
Кабмин изменил правила набора в тероборону – постановление

Правительство внесло изменение в Положение о добровольных формированиях гражданской защиты.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №494 от 29 апреля.

— В состав добровольных формирований гражданской защиты на добровольных началах входят граждане Украины, которые достигли 18-летнего возраста и могут по своим способностям и состоянию здоровья выполнять возложенные на них обязанности, — отмечается в документе.

Ранее в данном пункте указывалось, что в состав добровольных формирований гражданской защиты могут входить граждане Украины, которые по состоянию здоровья пригодны к военной службе и не достигли предельного возраста пребывания военнообязанных в запасе второго разряда — 60 лет.

Ранее командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин сообщил, что за три месяца существования территориальной обороны в нее вошло более 110 тыс. украинцев и украинок.

1 апреля Верховная Рада проголосовала за закрепление правила, что в территориальную оборону можно вступить только по месту прописки или в районах, где ведутся боевые действия (во время войны).

Фото: Сухопутные войска ВСУ

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Источник: Интерфакс-Украина

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