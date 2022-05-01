Правительство внесло изменение в Положение о добровольных формированиях гражданской защиты.

Об этом говорится в постановлении Кабмина №494 от 29 апреля.

— В состав добровольных формирований гражданской защиты на добровольных началах входят граждане Украины, которые достигли 18-летнего возраста и могут по своим способностям и состоянию здоровья выполнять возложенные на них обязанности, — отмечается в документе.

Ранее в данном пункте указывалось, что в состав добровольных формирований гражданской защиты могут входить граждане Украины, которые по состоянию здоровья пригодны к военной службе и не достигли предельного возраста пребывания военнообязанных в запасе второго разряда — 60 лет.

Ранее командующий Силами территориальной обороны ВСУ Юрий Галушкин сообщил, что за три месяца существования территориальной обороны в нее вошло более 110 тыс. украинцев и украинок.

1 апреля Верховная Рада проголосовала за закрепление правила, что в территориальную оборону можно вступить только по месту прописки или в районах, где ведутся боевые действия (во время войны).

Фото: Сухопутные войска ВСУ