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Факти / Україна

Кабмін змінив правила набору до тероборони – постанова

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Кабмін змінив правила набору до тероборони – постанова

До складу добровільних формувань цивільного захисту можуть входити громадяни України, які досягли 18 років, та можуть виконувати покладені на них обов’язки.

Про це йдеться у постанові Кабміну №494 від 29 квітня.

Так, уряд вніс зміну до Положення про добровільні формування цивільного захисту.

– До складу добровільних формувань цивільного захисту на добровільних засадах входять громадяни України, які досягли 18-річного віку та можуть за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки, – наголошується у документі.

Раніше у цьому пункті вказувалося, що до складу добровільних формувань цивільного захисту можуть входити громадяни України, які за станом здоров’я придатні до військової служби та не досягли граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі другого розряду – 60 років.

Раніше командувач Силами територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін повідомив, що за три місяці існування територіальної оборони до неї увійшло понад 110 тис. українців та українок.

1 квітня Верховна Рада проголосувала за закріплення правила, що до територіальної оборони можна вступити лише за місцем прописки або в районах, де ведуться бойові дії (під час війни).

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Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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Джерело: Інтерфакс-Україна

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