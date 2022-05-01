До складу добровільних формувань цивільного захисту можуть входити громадяни України, які досягли 18 років, та можуть виконувати покладені на них обов’язки.

Про це йдеться у постанові Кабміну №494 від 29 квітня.

Так, уряд вніс зміну до Положення про добровільні формування цивільного захисту.

– До складу добровільних формувань цивільного захисту на добровільних засадах входять громадяни України, які досягли 18-річного віку та можуть за своїми здібностями та станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки, – наголошується у документі.

Раніше у цьому пункті вказувалося, що до складу добровільних формувань цивільного захисту можуть входити громадяни України, які за станом здоров’я придатні до військової служби та не досягли граничного віку перебування військовозобов’язаних у запасі другого розряду – 60 років.

Раніше командувач Силами територіальної оборони ЗСУ Юрій Галушкін повідомив, що за три місяці існування територіальної оборони до неї увійшло понад 110 тис. українців та українок.

1 квітня Верховна Рада проголосувала за закріплення правила, що до територіальної оборони можна вступити лише за місцем прописки або в районах, де ведуться бойові дії (під час війни).

Related video

Фото: Сухопутні війська ЗСУ