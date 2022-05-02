Обстріл евакуаційних автобусів у Попасній: окупанти взяли у полон зниклого водія-вчителя

У Луганській області російські окупанти взяли у полон Михайла Панкова – водія шкільного автобуса, який зник під час зриву евакуації мирних мешканців у Попасній.

Про це ввечері 1 травня у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він додав, що до повномасштабного вторгнення РФ Михайло працював вчителем історії.

– Михайло Панков – звичайний вчитель історії Врубівської школи щодня протягом багатьох тижнів допомагав попаснянам виїхати в безпеку, іншим привозив харчі, сам неодноразово потрапляв під обстріли, але цього разу не пощастило. Він щодня йшов на ризик заради інших.

Також очільник Луганської ОВА попередив, що рашисти можуть використати цинічно викрадений шкільний автобус для подальших провокацій на території області.

– Дякувати Богу, він живий. Але орки тепер тримають його в полоні. Також, це означає, що росіяни заволоділи шкільним автобусом та можуть використати його для своїх провокацій, – заявив Сергій Гайдай.

Нагадаємо, 30 квітня у Попасній рашисти зірвали евакуацію мирних мешканців та розстріляли два автобуси, залишивши на місці трагедії лише один із них.

Вже відомо, що путінські загарбники відкрили вогонь по евакуаційному транспорту із гранатометів.

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За даними керівника Попаснянської міської ВЦА Миколи Ханатова, зв’язку з людьми, які перебували в автобусі та організовували евакуацію, немає.

Джерело: Сергій Гайдай