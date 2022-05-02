Оккупанты хотят устроить голодомор в Украине — Денисова

Российские оккупанты целенаправленно предпринимают шаги, которые могут вызвать голодомор в Украине. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, во время мониторинга социальных сетей обнаружены спутниковые снимки Planet Lab, свидетельствующие о том, что на территорию ООО Голден АГРО в Рубежном были сброшены мощные российские бомбы. Открытый в 2020 году элеваторный комплекс полностью уничтожен.

На предприятии была установлена ​​лаборатория с самым современным оборудованием: зерносушилка мощностью 1500 тонн за сутки, сепаратор, автовесы, автоматический пробоотборник. В то же время экспресс-анализатор обеспечивал точный и быстрый анализ всех культур, а элеваторный комплекс мог хранить 30 тыс. тонн зерна одновременно.

Как добавила Людмила Денисова, все чаще появляются видеозаписи, на которых видно, что оккупанты вывозят с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей сельскохозяйственную технику для обработки земли.

Первые случаи похищения техники были зафиксированы еще в середине марта. Позже с помощью GPS-сервисов техника была найдена в республике Чечня.

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Тем временем в Синельниковском районе на Днепропетровщине ракета попала в склады агропредприятий. Один был пустой, другой – с зерном. Они разрушены.

Ранее в CNN сообщали, что российские войска в оккупированном Мелитополе угнали все оборудование сельхозтехники, принадлежавшее одному из дилеров, и отправили его в Чечню.

Но, преодолев тысячу километров, воры не смогли им воспользоваться, ведь оборудование заблокировали дистанционно.