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Факти / Україна

Окупанти хочуть влаштувати голодомор в Україні – Денісова

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Окупанти хочуть влаштувати голодомор в Україні – Денісова

Російські окупанти цілеспрямовано вдаються до кроків, які можуть спричинити голодомор в Україні. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, під час моніторингу соціальних мереж виявлено супутникові знімки Planet Lab, які свідчать про те, що на територію ТОВ Голден АГРО у Рубіжному були скинуті потужні російські бомби. Відкритий 2020 року елеваторний комплекс повністю знищений.

На підприємстві було встановлено лабораторію з найсучаснішим обладнанням: зерносушарка потужністю 1500 тонн на добу, сепаратор, автоваги, автоматичний пробовідбірник. Водночас експрес-аналізатор забезпечував точні та швидкі аналізи всіх культур, а елеваторний комплекс міг зберігати 30 тис. тонн зерна одночасно.

Людмила Денісова додала, що дедалі частіше з’являються відеозаписи, на яких видно, що окупанти вивозять з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей сільськогосподарську техніку для обробки землі.

Перші випадки викрадення техніки були зафіксовані ще у середині березня. Згодом за допомогою GPS-сервісів техніку було знайдено в республіці Чечня.

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Тим часом у Синельниківському районі на Дніпропетровщині ракета влучила у склади агропідприємств. Один був порожнім, інший – із зерном. Вони зруйновані.

Раніше у CNN повідомляли, що російські війська в окупованому Мелітополі викрали все обладнання сільгосптехніки, що належало одному з дилерів, та відправили його до Чечні.

Але, подолавши тисячу кілометрів, злодії не змогли ним скористатися, адже обладнання заблокували дистанційно.

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