Рубежное на грани гуманитарной катастрофы, эвакуация снова сорвана – глава ОВА

В Луганской области жители Рубежного не могут выехать из города из-за постоянных обстрелов российских захватчиков, а гуманитарный штаб не может работать, сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

– Когда мы последний раз, неделю назад, добирались эвакуационным транспортом в Рубежное и спасали людей, завезли несколько тонн еды. Позже в город поступил дополнительный продуктовый груз. Однако россияне обстреливают эту часть города непрерывно. Сейчас туда практически невозможно доехать уцелевшим, – подчеркнул глава области.

По его словам, сейчас в гуманитарном штабе опасно находиться даже несколько минут, поэтому есть проблемы с распределением помощи.

– Из-за постоянных обстрелов врага жители Рубежного оказались на грани гуманитарной катастрофы, – говорит Гайдай.

В то же время в других городах области, как отметил глава ОВА, ситуация с доставкой гуманитарки контролируемая, на складах штабов есть запасы продуктов.

Ранее Сергей Гайдай сообщил, что по официальным данным на утро 2 мая, в Луганской области 185 человек погибли от обстрелов со стороны оккупантов.

Поэтому призвал жителей области не пренебрегать предложениями эвакуироваться, поскольку ситуация в регионе слишком сложная.

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Фото: ЛОВА