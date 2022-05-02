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Факти / Україна

Рубіжне на межі гуманітарної катастрофи, евакуацію знову зірвано – голова ОВА

Валентина Летяк редакторка стрічки
Рубіжне

У Луганській області жителі Рубіжного не можуть виїхати з міста через постійні обстріли російських загарбників, а гуманітарний штаб не може працювати, повідомив голова ОВА Сергій Гайдай.

– Коли ми востаннє, тиждень тому, діставалися евакуаційним транспортом до Рубіжного та рятували людей, завезли декілька тонн їжі. Пізніше до міста надійшов додатковий продуктовий вантаж. Однак росіяни обстрілюють цю частину міста безперервно. Зараз туди практично неможливо доїхати уцілілим, – наголосив очільник області.

За його словами, зараз у гуманітарному штабі небезпечно перебувати навіть кілька хвилин, тому є проблеми з розподілом допомоги.

– Через постійні обстріли ворога жителі Рубіжного стали на межу гуманітарної катастрофи, – каже Гайдай.

Водночас в інших містах області, як зазначив голова ОВА, ситуація з доставкою гуманітарки контрольована, на складах штабів є запаси продуктів.

Раніше Сергій Гайдай повідомив, що за офіційними даними на ранок 2 травня, в Луганській області 185 людей загинуло від обстрілів зі сторони окупантів.

Тому закликав жителів області не нехтувати пропозиціями евакуюватися, адже ситуація в регіоні надто складна.

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Фото: ЛОВА

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