Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай призывает жителей области не пренебрегать предложениями эвакуироваться, ведь ситуация в регионе очень сложная.

По его словам, с каждым днем ​​все меньше адресов, откуда можно организовать эвакуацию. Сейчас более-менее безопасно можно выехать только из Северодонецка и Лисичанска.

— В других населенных пунктах стараемся, но это огромный риск для жизни, прежде всего, местных жителей. Поэтому, когда ситуация с безопасностью позволяет – мы едем и помогаем. Но даже в Попасной три дня назад утром автобус смог увезти людей, а через несколько часов там случилась печальная история. Больше недели назад эвакуационный транспорт доехал до Новотошковского, где и остался, – рассказал Гайдай.

Он отмечает, что изменения на фронте происходят ежеминутно, поэтому не стоит пренебрегать предложениями уезжать.

Впоследствии глава области сообщил, что сегодня из Луганской области вывезли только 20 человек. В частности, из Лисичанска выехало 18 жителей, и еще двое из Северодонецка.

— К призывам эвакуироваться прислушиваются только единицы, но обстрелы наоборот только усиливаются. Для тех, кто остался, завезены гуманитарные грузы, — подчеркнул Сергей Гайдай.

Что касается эвакуации из Попасной и Кременной, то в настоящее время местные власти исследуют безопасность маршрута. Глава ОВА призывает не уезжать самостоятельно из этих городов.

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Сергей Гайдай напомнил, что по официальным данным на утро 2 мая, в Луганской области 185 человек погибли от обстрелов со стороны оккупантов.

Ранее сообщалось, что в Луганской области российские оккупанты взяли в плен Михаила Панкова — водителя школьного автобуса, пропавшего во время срыва эвакуации мирных жителей в Попасной.

Оккупационные войска 30 апреля 19 раз открывали огонь по жилым кварталам городов и сел Луганской области. В результате12 домов региона стали непригодными для жизни.

Пять многоэтажек разрушено в Северодонецке и еще две – в Рубежном.

Фото: Сергей Гайдай