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Факти / Україна

Росія планує захопити міста Краматорськ та Сєвєродонецьк – британська розвідка

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Росія планує захопити міста Краматорськ та Сєвєродонецьк – британська розвідка

Росія розгортає війська та планує захопити нові території. Про це повідомляє розвідка Міноборони Великої Британії.

Росія розгорнула 22 батальйонні тактичні групи під Ізюмом, намагаючись просунутися у напрямку північного Донбасу.

Також, як йдеться у повідомленні, РФ планує захопити міста Краматорськ та Сєвєродонецьк, незважаючи на завзятий опір ЗСУ.

Захоплення цих міст може зміцнити російський військовий контроль над північно-східним Донбасом та стати плацдармом для їх зусиль щодо відсікання українських сил у регіоні.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 70-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Dreamstime

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