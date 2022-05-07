Из окруженного в Мариуполе завода Азовсталь удалось эвакуировать 50 женщин, детей и пожилых людей.

Об этом в своем Telegram-канале сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она рассказала, что 6 мая проводилась эвакуация гражданских из Азовстали, а на обратном пути эвакуационные рейсы должны были забрать людей на Порт Сити.

– К сожалению, не успели. Поскольку целый день колонна была вынуждена стоять у Азовстали. Там проходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила очень медленно. Однако, сегодня нам удалось вытащить из Азовстали 50 женщин, детей и пожилых людей. Завтра с утра мы продолжим эвакуационную операцию, — рассказала Ирина Верещук.

Министр добавила, что при условии плановой эвакуации, в 17.00 7 мая на Порт Сити будут автобусы, которые отвезут людей в Безымянный. Оттуда эвакуированных должны присоединить к колонне из Азовстали, которая 8 мая отправится в Запорожье.

— Искренне прошу прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуационных автобусов. Завтра у нас все должно получиться. Собираемся в 17.00 возле Порт Сити, – написала Ирина Верещук.

Напомним, три дня назад враг смог пробраться на завод Азовсталь, где находятся украинские военные и гражданское население.

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