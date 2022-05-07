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Факти / Україна

З Азовсталі вдалось евакуювати 50 людей – Верещук

Ілля Нежигай редактор стрічки
маріуполь

З оточеного у Маріуполі заводу Азовсталь вдалось евакуювати 50 жінок, дітей та людей похилого віку.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона розповіла, що 6 травня проводилась евакуація цивільних з Азовсталі, а на зворотному шляху евакуаційні рейси мали забрати людей на Порт Сіті.

– На жаль, не встигли. Бо цілий день колона була вимушена стояти біля Азовсталі. Там відбувалися бої та інші провокації. Ворог постійно порушував режим припинення вогню. Тому евакуація проходила вкрай повільно. Однак, сьогодні нам вдалося витягнути з Азовсталі 50 жінок, дітей та людей похилого віку. Завтра зранку ми продовжимо евакуаційну операцію, – розповіла Ірина Верещук.

Міністерка додала, що за умови планової евакуації, о 17.00 7 травня на Порт Сіті будуть автобуси, які відвезуть людей до Безіменного. Звідти евакуйованих осіб мають приєднати до колони з Азовсталі, яка 8 травня вирушить до Запоріжжя.

– Щиро прошу вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуаційних автобусів. Завтра в нас все має вийти. Збираємось о 17.00 біля Порт Сіті, – написала Ірина Верещук.

Нагадаємо, три дні тому ворог зміг пробратись на завод Азовсталь, в якому перебувають українські військові та цивільне населення.

Командир полку Азов повідомляв про важкі бої на території металургійного комбінату.

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Президент Володимир Зеленський неодноразово казав, що при загибелі українських військових на території заводу мирні переговори з РФ будуть зірвані.

Водночас радник керівника Офісу президента Олексій Арестович вважає, що однією з цілей окупаційних сил РФ до 9 травня є вбивство захисників Маріуполя.

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Фото: Depositphotos

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