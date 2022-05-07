За прошедшие сутки российские войска продолжали массированные обстрелы Луганской области. Под огонь оккупантов попали больница, химзавод и десятки жилых домов.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Он отметил, что российские захватчики безуспешно пытались установить контроль над городом Рубежное и селом Воеводовка. А штурм Нижнего (Горная община) завершился многочисленными потерями в рядах оккупантов (в технике и личном составе).

Всего на Донбассе за прошедшие сутки было отбито восемь атак врага. Украинские войска уничтожили танки, артиллерийские системы, боевую бронированную технику и специальную инженерную технику РФ.

– “Ползучая тактика” россиян не работает: даже разбитая – Луганская область не покоряется. Безуспешные штурмы врага выливаются из мести в массированные обстрелы жилищного фонда области, – подчеркнул Гайдай.

Так, по информации Луганской ОВА, российские захватчики за сутки 24 раза обстреляли жилые районы области. Много повреждений получила инфраструктура Горской, Попаснянской общин и города Северодонецк.

Массированные обстрелы Луганской области: за сутки повреждено 36 домов и больница в Северодонецке / 11 фотографий

В частности, в Северодонецке под огонь оккупантов попала больница в старой части города. Здание получило повреждения.

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Кроме того, продолжаются артиллерийские атаки врага на северодонецкий химзавод Азот. После каждого обстрела пиротехники проверяют промышленные площадки предприятия на наличие неразорванных снарядов. В течение 6 мая взрывоопасные предметы не обнаружены.

Кроме того, из-за обстрелов российских войск за сутки были разрушены или повреждены еще 36 жилых домов. По данным Гайдая, 11 домов разрушены в Золотом, 10 – в Попасной, 5 многоэтажных домов – в Северодонецке, 4 – в Рубежном.

В Лисичанске два дома уже невозможно восстановить. Кроме того, в этом городе произошло возгорание на станции технического обслуживания.

Есть информация о разрушениях жилых домов в результате вражеских обстрелов в Горском и Ореховом.

– В области еще остается достаточно людей. Есть многоэтажки, где проживает только по одному человеку, но есть случаи, когда не выехали десятки соседей. По ним россияне и бьют, – подчеркнул Гайдай.

Как накануне сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович, войска РФ попытаются до 9 мая выйти на границы Луганской области. В то же время оккупантам не удается продвигаться в районах Изюма или Авдеевки.

А глава военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк информировал, что враг пытается окружить город и осуществлять штурм по нескольким направлениям.