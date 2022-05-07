Протягом минулої доби російські війська продовжували масовані обстріли Луганської області. Під вогонь окупантів потрапили лікарня, хімзавод та десятки житлових будинків.

Про це поінформував голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Він зазначив, що російські загарбники безуспішно намагалися встановити контроль над містом Рубіжне та селом Воєводівка. А штурм Нижнього (Гірська громада) завершився численними втратами в лавах окупантів (у техніці та серед особового складу).

Загалом на Донбасі протягом минулої доби було відбито вісім атак ворога. Українські війська знищили танки, артилерійські системи, бойову броньовану техніку та спеціальну інженерну техніку РФ.

– “Повзуча тактика” росіян не працює: навіть розбита – Луганщина не скорюється. Безуспішні штурми ворога виливаються з помсти в масовані обстріли житлового фонду області, – наголосив Гайдай.

Так, за інформацією Луганської ОВА, російські загарбники за добу 24 рази обстріляли житлові райони області. Багато пошкоджень зазнала інфраструктура Гірської, Попаснянської громад та міста Сєвєродонецьк.

Масовані обстріли Луганщини: за добу пошкоджено 36 будинків та лікарню в Сєвєродонецьку / 11 фотографий

Зокрема, в Сєвєродонецьку під вогонь окупантів потрапила лікарня в старій частині міста. Будівля зазнала пошкоджень.

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Крім того, продовжуються артилерійські атаки ворога на сєвєродонецький хімзавод Азот. Після кожного обстрілу піротехніки перевіряють промислові майданчики підприємства на наявність нерозірваних снарядів. Протягом 6 травня вибухонебезпечних предметів не виявлено.

Крім того, через обстріли російських військ за добу були зруйновані чи пошкоджені ще 36 житлових будинків. За даними Гайдая, 11 будинків зруйновано в Золотому, 10 – у Попасній, 5 багатоповерхових будинків – у Сєвєродонецьку, 4 – в Рубіжному.

У Лисичанську два будинки вже неможливо відновити. Крім того, в цьому місті сталося займання на станції технічного обслуговування.

Є інформація щодо руйнувань житлових будинків внаслідок ворожих обстрілів у Гірському та Оріховому.

– В області ще залишається достатньо людей. Є багатоповерхівки, де наразі проживає лише по одній особі, але існують випадки, коли не виїхали десятки сусідів. По них росіяни і б’ють, – наголосив Гайдай.

Як напередодні поінформував радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, війська РФ спробують до 9 травня вийти на кордони Луганської області. Водночас окупантам не вдається просуватися в районах Ізюма чи Авдіївки.

А голова військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк інформував, що ворог намагається оточити місто та здійснювати штурм з кількох напрямків.

Джерело: Сергій Гайдай, Луганська ОВА

Фото: Сергій Гайдай, Луганська ОВА