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Факти / Україна

Загроза голоду для мільйонів людей: в ООН закликали розблокувати порти України

Юлія Соколова редакторка стрічки
Порт Південний

Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) закликала негайно розблокувати українські порти в Одеській області, щоб запобігти продовольчій кризі та голоду в країнах світу. Порти блокує країна-агресор Росія.

Як зазначили в ООН, розблокування портів дозволить доставляти продукти харчування з України в різні частини світу, поки глобальна продовольча криза не вийшла з-під контролю.

– Наразі українські зерносховища заповнені. Водночас 44 млн людей по всьому світу загрожує голодна смерть. Ми повинні відкрити ці порти, щоб продовольство можна було завозити та вивозити з України. Світ вимагає цього, оскільки сотні мільйонів людей на планеті залежать від цих поставок.

У нас мало часу, і ціна бездіяльності буде вищою, ніж будь-хто може собі уявити. Я закликаю всі залучені сторони дозволити цьому продовольству потрапити туди, де воно вкрай необхідне, щоб ми могли запобігти загрозі голоду, що насувається, – наголосив виконавчий директор WFP Девід Бізлі.

В ООН зазначають, що оскільки українські порти заблоковані через розв’язану РФ повномасштабну війну, мільйони тонн зерна перебувають на елеваторах чи на суднах у Чорному морі.

За оцінками WFP, якщо порти не будуть розблоковані, українським фермерам у липні-серпні ніде буде зберігати новий врожай.

– Унаслідок цього гори зерна пропадуть даремно, тоді як WFP та світ боротимуться з уже катастрофічною глобальною кризою голоду, – йдеться в повідомленні.

За даними ООН, близько 276 млн людей у всьому світі вже стикалися з гострим голодом на початку 2022 року. І ця кількість може зрости ще на 47 млн людей, якщо війна в Україні продовжиться. Найбільше зростання відбуватиметься в країнах Африки на південь від Сахари.

Зараз дивляться

В WFP уточнили, що до повномасштабної війни більша частина продуктів, які виробляє Україна, експортувалася через сім чорноморських портів. Протягом восьми місяців до початку війни через українські порти було перевезено понад 50 млн тонн зерна. Цього вистачало, щоб нагодувати 400 млн людей.

Збої в експорті, спровоковані війною, вже призвели зростання цін на продовольчі товари. Вони значно перевищили рекордно високі рівні, досягнуті раніше цього року. Наприклад, у березні експортні ціни на пшеницю та кукурудзу зросли на 22% та 20% відповідно.

Напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що РФ заблокувала у портах 90 млн тонн зерна, які Україна мала експортувати до низки країн. За словами очільника Кабміну, ворог також наносить ракетні удари по українських складах із зерном.

На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники масово грабують фермерів, забираючи в них врожай.

Як наголошував президент України Володимир Зеленський, РФ, блокуючи український експорт, може спровокувати в світі продовольчу кризу.

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Джерело: WFP, Денис Шмигаль

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Фото: УНІАН

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