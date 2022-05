Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) закликала негайно розблокувати українські порти в Одеській області, щоб запобігти продовольчій кризі та голоду в країнах світу. Порти блокує країна-агресор Росія.

Як зазначили в ООН, розблокування портів дозволить доставляти продукти харчування з України в різні частини світу, поки глобальна продовольча криза не вийшла з-під контролю.

В ООН зазначають, що оскільки українські порти заблоковані через розв’язану РФ повномасштабну війну, мільйони тонн зерна перебувають на елеваторах чи на суднах у Чорному морі.

За оцінками WFP, якщо порти не будуть розблоковані, українським фермерам у липні-серпні ніде буде зберігати новий врожай.

If ports in the #Odesa region do not open up immediately, two things will happen:

First, we’re going to have agricultural collapse across #Ukraine. Second, famines will be looming all over the world. Food needs to move, ports must reopen and this needs to happen NOW. pic.twitter.com/G3xIFShBjJ

— David Beasley (@WFPChief) May 6, 2022