Від початку повномасштабного вторгнення військ РФ українська армія вже звільнила 1 003 населені пункти. В 70% із них відновила роботу місцева влада. На деокупованих територіях відновлюють залізничне та автомобільне сполучення.

Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

– Триває відновлення інфраструктури звільнених від окупантів територій. На деокупованих територіях – на сьогодні це 1 003 населені пункти – розгорнуто роботу гуманітарних штабів обласних військових адміністрацій та ДСНС, – зазначив він.

Тимошенко поінформував, що в 224 населених пунктах проведено розмінування. Національна поліція відновила роботу майже в 600 деокупованих містах та селищах, а органи місцевого самоврядування – в 70% цих населених пунктів.

– Автомобільне сполучення відновлено на 70%, залізничне – на 42%… Днями на залізничний вокзал міста-героя Ірпінь прибула перша електричка після закінчення бойових дій… На Київщині вже вдалося відновити рух на усіх зруйнованих переправах, окрім тих, які ще потребують розмінування, – заявив заступник керівника ОПУ.

Він уточнив, що логістичні зв’язки на звільнених територіях зараз налагоджують завдяки тимчасовим об’їздним шляхам та переправам.

Тимошенко також розповів про відновлення критичної інфраструктури в деокупованих українських містах, селищах та селах:

• газове забезпечення відновлено в 650 населених пунктах;

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• електроенергію – у 83%;

• водопостачання та водовідведення – у 60%;

• роботу АЗС – у 49% населених пунктів;

• мобільний звʼязок та інтернет – у 720 населених пунктах;

• банки відновили роботу майже у 300 населених пунктах;

• Укрпошта відновила надання послуг майже у 800 містах і селищах України.

– Ми готові до того, що російські окупанти можуть знову прийти на нашу територію. Проте в жодному разі ми не будемо збавляти темпи відновлення постраждалих від війни регіонів, де припинилися бойові дії, – запевнив Тимошенко.

Крім того, він розповів про темпи відновлення в Київські, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

За даними Тимошенка, протягом доби на Київщині під’єднали до електропостачання 9 тис. споживачів. В Ірпені на 69% відновлено газопостачання. За добу було виявлено та знищено 126 вибухонебезпечних предметів. Водночас поліцейські вже затримали 292 мародери на території області.

У Сумській області триває розбір завалів Охтирської ТЕЦ, яку окупанти практично знищили. В місті розчистили завали в місцевому краєзнавчому музеї. У місті Лебедин (Сумська область) розбирають завали одного з корпусів місцевого відділку поліції, на який російські війська скинули авіабомбу.

У Сумах та Конотопі комунальники прибирають дороги, вулиці, парки, площі та сквери.

У Харкові, який постійно обстрілюють російські загарбники, ДСНС та комунальники постійно відновлюють електро-, водо- та газопостачання. На дорогах Харківщини відбуваються ремонтні роботи.

У селі Ягідне (Чернігівська область), де майже місяць окупанти тримали людей у шкільному підвалі, відбувається розмінування та підготовка до відновлення будівель. У Новоселівці розчищають територію для тимчасового модульного містечка. У Чернігові відбулося обстеження зруйнованих житлових будинків.

– Щодо підготовки плану відновлення та модернізації країни, нині фіналізуємо дані детальних потреб областей – від найменшого населеного пункту до великого міста. Займаємося проєктуванням будинків для внутрішньо переміщених осіб, – підсумував Тимошенко.

Варто зазначити, що в середині квітня план післявоєнного відновлення та розвитку України обговорили під час наради в Офісі президента.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, він передбачає три етапи. Ідея полягає у відновленні України вже за новими параметрами та стандартами життя.