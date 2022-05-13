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Факты / Украина

Страны G7 обсуждают финансовую поддержку Украины на сумму €30 млрд — Spiegel

Илья Нежигай, редактор ленты
Страны G7 обсуждают финансовую поддержку Украины на сумму €30 млрд — Spiegel

Представители стран Большой семерки (G7) планируют предоставить Украине финансовую помощь в размере €30 млрд на 2022 год.

Об этом 13 мая сообщило немецкое издание Der Spiegel.

Указанная сумма будет обсуждаться на встрече министров Большой семерки, которая состоится на следующей неделе в Германии, которая в этом году председательствует в G7.

Издание ссылается на свои источники, которые сообщили, что сумма в €30 млрд базируется на расчетах Киева и Международного валютного фонда.

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Финансовая поддержка, как пишет издание, будет предоставляться в виде кредитов и грантового финансирования, возвращать которое нет нужды. В Der Spiegel отмечают, что сумма рассчитана с учетом того, что война в Украине завершится в этом году.

Переговоры о пакете финансовой помощи продолжались несколько недель.

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Напомним, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский присоединился к встрече лидеров стран Большой семерки, в рамках которой стороны провели переговоры о том, как общая координация стран G7 должна привести к победе Украины.

В рамках переговоров президент Владимир Зеленский сообщил, что для того, чтобы Украина выстояла, ежемесячно государству необходима будет финансовая поддержка в размере от $5 до $7 млрд.

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Источник: Spiegel

Фото: Depositphotos

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