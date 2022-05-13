Представники країн Великої сімки (G7) планують надати Україні фінансову допомогу у розмірі €30 млрд на 2022 рік.

Про це 13 травня повідомило німецьке видання Der Spiegel.

Зазначена сума буде обговорюватись на зустрічі міністрів Великої сімки, що відбудеться вже наступного тижня у Німеччині, яка цьогоріч головує у G7.

Видання посилається на свої джерела, які повідомили, що сума у €30 млрд базується на розрахунках Києва та Міжнародного валютного фонду.

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Фінансова підтримка, як пише видання, буде надаватись у вигляді кредитів та грантового фінансування, повертати яке немає потреби. У Der Spiegel зазначають, що сума розрахована з огляду на те, що війна в Україні завершиться цього року.

Перемовини щодо пакета фінансової допомоги тривали кілька тижнів.

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Нагадаємо, 8 травня президент України Володимир Зеленський приєднався до зустрічі лідерів країн Великої сімки, в рамках якої сторони провели переговори про те, як спільна координація країн G7 має привести до перемоги України.

В рамках переговорів президент Володимир Зеленський повідомив, що для того, щоб Україна вистояла, щомісячно державі необхідна буде фінансова підтримка у розмірі від $5 до $7 млрд.