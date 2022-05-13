Російські військові розстрілювали з танка цивільних на Харківщині.
Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону.
Заступник міністра зазначив, що це уже друга справа, яку передали до суду.
– У одному із сіл Харківщини поліцейські встановили факт того, що російські військовослужбовці, вдумайтесь, відкрили вогонь по цивільних мешканцях з танка. Тому говорити про якісь моральні рамки російських військових не доводиться, – повідомив Євгеній Єнін.
Нагадаємо, Рада ООН з прав людини проголосувала за посилення контролю щодо погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії.
Фото: Євгеній Єнін
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