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Факти / Україна

Російські військові розстрілювали цивільних на Харківщині з танка – Євгеній Єнін

Олег Авєрін, журналіст розділу Lifestyle
Російські військові розстрілювали цивільних на Харківщині з танка – Євгеній Єнін

Російські військові розстрілювали з танка цивільних на Харківщині.

Про це розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Заступник міністра зазначив, що це уже друга справа, яку передали до суду.

– У одному із сіл Харківщини поліцейські встановили факт того, що російські військовослужбовці, вдумайтесь, відкрили вогонь по цивільних мешканцях з танка. Тому говорити про якісь моральні рамки російських військових не доводиться, – повідомив Євгеній Єнін.

Нагадаємо, Рада ООН з прав людини проголосувала за посилення контролю щодо погіршення ситуації з правами людини в Україні внаслідок російської агресії.

Фото: Євгеній Єнін

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