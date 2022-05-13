Похороны первого президента Украины Леонида Кравчука состоятся 17 мая в Киеве.

Об этом пишет издание Главком со ссылкой на свои источники.

По данным источников издания, президент Кравчук свои последние месяцы жизни пролежал в мюнхенской клинике под аппаратом искусственного обеспечения жизнедеятельности.

Из-за широкомасштабной войны, начатой РФ, доставить тело Леонида Кравчука из немецкой больницы в Украину самолетом было невозможно, поэтому семье первого президента Украины пришлось организовывать наземную транспортировку, в том числе и по железной дороге.

Отмечается, что похороны президента Кравчука пройдут во вторник, 17 мая, на Байковом кладбище в Киеве.

Церемония прощания состоится в Украинском Доме.

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Напомним, известие о смерти первого лидера независимой Украины стало известно вечером 10 мая. Ему было 88 лет.

Леонид Кравчук был президентом Украины с 1991 по 1994 годы.