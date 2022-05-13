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Факти / Україна

Сталі відомі дата та місце похорон Леоніда Кравчука

Ілля Нежигай, редактор стрічки
Потребує перевірки
Сталі відомі дата та місце похорон Леоніда Кравчука

Похорони першого президента України Леоніда Кравчука відбудуться 17 травня у Києві.

Про це пише видання Главком із посиланням на свої джерела.

За даними джерел видання, президент Кравчук свої останні місяці життя пролежав у мюнхенській клініці під апаратом штучного забезпечення життєдіяльності.

Через широкомасштабну війну, почату з боку РФ, доправити тіло Леоніда Кравчука з німецької лікарні до України літаком неможливо, тому родині першого президента України довелось організовувати наземне транспортування, зокрема і залізницею.

Зазначається, що похорон президента Кравчука відбудеться у вівторок, 17 травня, на Байковому цвинтарі в Києві.

Церемонія прощання відбудеться в Українському Домі.

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Нагадаємо, звістка про смерть першого лідера незалежної України стала відома ввечері 10 травня. Йому було 88 років.

Леонід Кравчук був президентом України з 1991 по 1994 роки.

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Джерело: Главком

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