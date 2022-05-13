Похорони першого президента України Леоніда Кравчука відбудуться 17 травня у Києві.

Про це пише видання Главком із посиланням на свої джерела.

За даними джерел видання, президент Кравчук свої останні місяці життя пролежав у мюнхенській клініці під апаратом штучного забезпечення життєдіяльності.

Через широкомасштабну війну, почату з боку РФ, доправити тіло Леоніда Кравчука з німецької лікарні до України літаком неможливо, тому родині першого президента України довелось організовувати наземне транспортування, зокрема і залізницею.

Зазначається, що похорон президента Кравчука відбудеться у вівторок, 17 травня, на Байковому цвинтарі в Києві.

Церемонія прощання відбудеться в Українському Домі.

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Нагадаємо, звістка про смерть першого лідера незалежної України стала відома ввечері 10 травня. Йому було 88 років.

Леонід Кравчук був президентом України з 1991 по 1994 роки.