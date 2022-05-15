На 81-е сутки украинские населенные пункты продолжают атаковать со стороны РФ.

Россияне наносят ракетные удары, открывают огонь из реактивных систем залпового огня и сбрасывают фосфорные боеприпасы.

Около 04.30 15 мая российская ракета поразила один из объектов военной инфраструктуры Львовской области.

В настоящее время областные власти уточняют информацию о пострадавших, последствиях и масштабах разрушений.

В Днепропетровской области враг дважды обстрелял из Ураганов Широковскую общину. Люди от атаки РФ не пострадали.

В Запорожской области ситуация по состоянию на 15 мая стабильная, а бои вдоль линии фронта продолжаются.

Сейчас смотрят

Не утихают бои и на Изюмском направлении.

В Харькове областные власти обстрелов не зафиксировали.

Однако неспокойно было в течение суток в Чугуевском и Первомайском районах области. По данным военной администрации, есть пострадавшие.

Вечером 14 мая из-за обстрела загорелся склад в Харьковском районе. Масштабный пожар был ликвидирован спасателями.

Разрушили российские захватчики ракетными обстрелами вечером 14 мая немало домохозяйств в окрестностях села Шпилевка Сумского района.

А уже спустя несколько часов, ночью 15 мая, от сброшенной с самолета российской ракеты пострадала инфраструктура в Шосткинском районе.

В Северодонецке Луганской области оккупационные войска попали в завод Азот, техникум и многоэтажки. Есть раненые.

В Камышевахе российский снаряд попал в здание поселкового совета и здание культуры.

Равняет с землей враг Попаснянскую и Горскую общины. От атак захватчиков ранения получили три жителя Врубовки и еще одна женщина в Новодружеске.

Не уменьшается напряжение в Донецкой области. В селе Новокалиново Очеретинского общества из-за применения россиянами фосфорных снарядов сгорело несколько домов.

Несколько поселков остались без газа в Торецкой общине после того, как враг перебил газопровод.

Еще несколько населенных пунктов – без электричества после повреждения подстанции в Торецке. Есть погибшие и раненые.

Сложной остается ситуация в районе завода Азовсталь. По словам советника мера Мариуполя Петра Андрющенко, Россия впервые применила против защитников города зажигательные или фосфорные бомбы.

По состоянию на 15 мая специалисты окончательно устанавливают, какое именно вооружение использовала РФ.

Стабильно критичная ситуация и в Херсонской области. Там россияне уничтожают инфраструктуру, устраивают мародерства и похищают людей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 81-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Минобороны РФ