За прошедшие сутки российские военные обстреляли Одесскую и Николаевскую области.

В обоих регионах есть пострадавшие. В частности, тяжело ранен 6-летний ребенок.

В Николаевской области россияне нанесли ракетный удар по морской инфраструктуре Очакова.

В то же время центральный район Николаева враг обстрелял реактивными системами залпового огня, применив запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы неизбирательного действия.

– Повреждены остановки общественного транспорта, разбиты несколько частных магазинов, торговый центр, автотранспорт, газовод. Многие кластерные бомбы не сдетонировали, поэтому ликвидацией последствий обстрела занимаются специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, – сообщают в Оперативном командовании Юг.

В Одесской области из самолетов стратегической авиации захватчики поразили объект туристической инфраструктуры и разрушили несколько соседних частных зданий.

– Пытаясь попасть в тот же мост через Днестровский лиман устаревшими образцами вооружения, россияне попадают в гражданские объекты. В результате этого страдают мирные жители регионов, – добавляют в Оперативном командовании.

Во время повторного удара в направлении Одессы ракету сбили силы противовоздушной обороны.

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Источник: ОК Юг