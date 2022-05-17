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Факты / Украина

РФ обстреляла Одесскую и Николаевскую области: тяжело ранен 6-летний ребенок

Татьяна Забожко, редактор ленты
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За прошедшие сутки российские военные обстреляли Одесскую и Николаевскую области.

В обоих регионах есть пострадавшие. В частности, тяжело ранен 6-летний ребенок.

В Николаевской области россияне нанесли ракетный удар по морской инфраструктуре Очакова.

В то же время центральный район Николаева враг обстрелял реактивными системами залпового огня, применив запрещенные международными конвенциями кассетные боеприпасы неизбирательного действия.

– Повреждены остановки общественного транспорта, разбиты несколько частных магазинов,  торговый центр, автотранспорт, газовод.

Многие кластерные бомбы не сдетонировали, поэтому ликвидацией последствий обстрела занимаются специалисты Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, – сообщают в Оперативном командовании Юг.

В Одесской области из самолетов стратегической авиации захватчики поразили объект туристической инфраструктуры и разрушили несколько соседних частных зданий.

– Пытаясь попасть в тот же мост через Днестровский лиман устаревшими образцами вооружения, россияне попадают в гражданские объекты. В результате этого страдают мирные жители регионов, – добавляют в Оперативном командовании.

Во время повторного удара в направлении Одессы ракету сбили силы противовоздушной обороны.

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Боевые действия на позициях вдоль линии соприкосновения продолжаются.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 83-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: ОК Юг

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Фото: Depositphotos

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