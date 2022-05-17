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Факти / Україна

РФ обстріляла Одещину та Миколаївщину: важко поранена 6-річна дитина

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
швидка допомога_лікарня

Упродовж минулої доби російські військові обстріляли Одеську та Миколаївську області.

В обох регіонах є постраждалі. Зокрема, важко поранена 6-річна дитина.

У Миколаївській області росіяни завдали ракетного удару по морській інфраструктурі Очакова.

Тим часом центральний район Миколаєва ворог обстріляв реактивними системами залпового вогню, застосувавши заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси невибіркової дії.

– Пошкоджено зупинки громадського транспорту, розтрощено кілька приватних магазинів, уражено торговельний центр, автотранспорт, газовід.

Багато кластерних бомб не здетонували, тому ліквідацією наслідків обстрілу займаються фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій, – повідомляють в Оперативному командуванні Південь.

В Одеській області із літаків стратегічної авіації загарбники ракетами уразили об’єкт туристичної інфраструктури та зруйнували кілька сусідніх приватних будівель.

– Намагаючись влучити в той самий міст через Дністровський лиман застарілими зразками озброєння, росіяни влучають у цивільні об’єкти. Унаслідок цього страждають мирні жителі регіонів, – додають в Оперативному командуванні.

Під час повторного удару в напрямку Одеси ракету збили сили протиповітряної оборони.

Зараз дивляться

Бойові дії на позиціях вздовж лінії зіткнення тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 83-тю добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

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Фото: Depositphotos

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