РФ обстріляла Одещину та Миколаївщину: важко поранена 6-річна дитина

Упродовж минулої доби російські військові обстріляли Одеську та Миколаївську області.
В обох регіонах є постраждалі. Зокрема, важко поранена 6-річна дитина.
У Миколаївській області росіяни завдали ракетного удару по морській інфраструктурі Очакова.
Тим часом центральний район Миколаєва ворог обстріляв реактивними системами залпового вогню, застосувавши заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси невибіркової дії.
– Пошкоджено зупинки громадського транспорту, розтрощено кілька приватних магазинів, уражено торговельний центр, автотранспорт, газовід.
Багато кластерних бомб не здетонували, тому ліквідацією наслідків обстрілу займаються фахівці Держслужби з надзвичайних ситуацій, – повідомляють в Оперативному командуванні Південь.
В Одеській області із літаків стратегічної авіації загарбники ракетами уразили об’єкт туристичної інфраструктури та зруйнували кілька сусідніх приватних будівель.
– Намагаючись влучити в той самий міст через Дністровський лиман застарілими зразками озброєння, росіяни влучають у цивільні об’єкти. Унаслідок цього страждають мирні жителі регіонів, – додають в Оперативному командуванні.
Під час повторного удару в напрямку Одеси ракету збили сили протиповітряної оборони.
Бойові дії на позиціях вздовж лінії зіткнення тривають.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 83-тю добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: ОК Південь