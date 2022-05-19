Карта боевых действий на 19.05.2022 – ситуация на фронте
На 85-е сутки полномасштабной войны основные усилия российские захватчики сосредоточивают на Донецком направлении.
Карта боевых действий в Украине на 19.05.2022
По состоянию на 19 мая враг старается улучшить тактическое положение на Славянском направлении.
Россияне при поддержке артиллерии вели боевые действия в районе Великой Камышевахи, однако успеха не имели.
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на отдельных участках захватчики понесли значительные потери и были вынуждены отойти на ранее занятые позиции.
Пытался за прошедшие сутки враг закрепиться и на позициях на Лиманском направлении, параллельно обстреливая гражданскую инфраструктуру и нанося ракетные удары.
Чтобы разрушить объекты в Лоскутовке, Екатериновке, Новомихайловке и Орехово, армия РФ применяла оперативно-тактическую и армейскую авиацию.
Провалился штурм оккупационных войск в районе Устиновки на Северодонецком направлении, в районе Золотого-4 на Бахмутском направлении, а также в районе Новокалинового и Первомайского на Авдеевском направлении.
На последнем направлении оккупанты понесли потери и отступили, когда вели наступление в районе Юрьевки.
Не удалось наступление у россиян и в районе Новомихайловки на Кураховском направлении.
Стреляли захватчики из реактивной и ствольной артиллерии, а также минометов по инфраструктуре и мирным домам в районах Гуляйпольского, Новоданиловки, Малиновки и Гуляйполя на Новопавловском и Запорожском направлениях.
Такие же виды вооружения оккупанты применили для обстрелов населенных пунктов Лиманы, Пришиб, Трудолюбовка и Нововоронцовка на Южнобужском направлении.
Существенных изменений не претерпела ситуация на Бессарабском, Волынском и Полесском направлениях.
Однако на последних двух направлениях сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.
По данным украинской стороны, враг оборудует дополнительные огневые позиции и защитные сооружения в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ, что на Северском направлении.
Там россияне обстреливают из артиллерии и минометов населенные пункты в Черниговской и Сумской областях и разведывают ситуацию с применением беспилотника.
На Харьковском направлении оккупанты, чтобы восстановить утраченные позиции, прибегают к контратакам и пытаются удержать занятые рубежи. Есть также информация о привлечении врагом диверсионно-разведывательных групп.
Потери РФ на 19 мая
- личного состава – около 28,5 тыс. (+200),
- танков ‒ 1 254 (+3),
- боевых бронированных машин ‒ 3 063 (+20),
- артиллерийских систем – 595 (+9),
- реактивных систем залпового огня – 199,
- средств противовоздушной обороны – 93 (+2),
- самолетов – 203 (+1),
- вертолетов – 167,
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 455 (+14),
- крылатых ракет – 103 (+1),
- кораблей (катеров) – 13,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 157 (+20),
- специальной техники – 43.
Полномасштабная война в Украине длится уже 85-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW