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Факты / Украина

Карта боевых действий на 19.05.2022 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні

На 85-е сутки полномасштабной войны основные усилия российские захватчики сосредоточивают на Донецком направлении.

Карта боевых действий в Украине на 19.05.2022

Карта бойових дій 18 травня 2022

По состоянию на 19 мая враг старается улучшить тактическое положение на Славянском направлении.

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Россияне при поддержке артиллерии вели боевые действия в районе Великой Камышевахи, однако успеха не имели.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на отдельных участках захватчики понесли значительные потери и были вынуждены отойти на ранее занятые позиции.

Пытался за прошедшие сутки враг закрепиться и на позициях на Лиманском направлении, параллельно обстреливая гражданскую инфраструктуру и нанося ракетные удары.

Чтобы разрушить объекты в Лоскутовке, Екатериновке, Новомихайловке и Орехово, армия РФ применяла оперативно-тактическую и армейскую авиацию.

Провалился штурм оккупационных войск в районе Устиновки на Северодонецком направлении, в районе Золотого-4 на Бахмутском направлении, а также в районе Новокалинового и Первомайского на Авдеевском направлении.

На последнем направлении оккупанты понесли потери и отступили, когда вели наступление в районе Юрьевки.

Не удалось наступление у россиян и в районе Новомихайловки на Кураховском направлении.

Стреляли захватчики из реактивной и ствольной артиллерии, а также минометов по инфраструктуре и мирным домам в районах Гуляйпольского, Новоданиловки, Малиновки и Гуляйполя на Новопавловском и Запорожском направлениях.

Такие же виды вооружения оккупанты применили для обстрелов населенных пунктов Лиманы, Пришиб, Трудолюбовка и Нововоронцовка на Южнобужском направлении.

Существенных изменений не претерпела ситуация на Бессарабском, Волынском и Полесском направлениях.

Однако на последних двух направлениях сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов с территории Беларуси.

По данным украинской стороны, враг оборудует дополнительные огневые позиции и защитные сооружения в приграничных районах Брянской и Курской областей РФ, что на Северском направлении.

Там россияне обстреливают из артиллерии и минометов населенные пункты в Черниговской и Сумской областях и разведывают ситуацию с применением беспилотника.

На Харьковском направлении оккупанты, чтобы восстановить утраченные позиции, прибегают к контратакам и пытаются удержать занятые рубежи. Есть также информация о привлечении врагом диверсионно-разведывательных групп.

Потери РФ на 19 мая

  • личного состава – около 28,5 тыс. (+200),
  • танков ‒ 1 254 (+3),
  • боевых бронированных машин ‒ 3 063 (+20),
  • артиллерийских систем – 595 (+9),
  • реактивных систем залпового огня – 199,
  • средств противовоздушной обороны – 93 (+2),
  • самолетов – 203 (+1),
  • вертолетов – 167,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 455 (+14),
  • крылатых ракет – 103 (+1),
  • кораблей (катеров) – 13,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 157 (+20),
  • специальной техники – 43.

Полномасштабная война в Украине длится уже 85-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Освобожденных территорий в 1,5 раза больше оккупированных: новая карта боевых действий

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW

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