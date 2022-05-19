Май, 19 в 9:42

В течение 84-х суток полномасштабной войны российские военные тщетно пытались вести наступление на Востоке сразу по пяти направлениям.

Не имели успеха россияне на Славянском направлении, когда, пытаясь улучшить тактическое положение, при поддержке артиллерии вели боевые действия в районе Великой Камышевахи.

На отдельных участках враг понес значительные потери и был вынужден отойти на ранее занятые позиции.

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Провалилось наступление оккупантов на Северодонецком направлении. Там армия РФ безуспешно совершала штурмовые действия в районе Устиновки.

Вели наступление россияне, чтобы улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении. Однако их штурм в районе Золотого-4 оказался неудачным.

Понесли потери и отступили захватчики во время наступления в районе Юрьевки на Авдеевском направлении.

Не достигли цели оккупанты и во время штурма в районе Новокалинового и Первомайского.

Безуспешно вел наступление враг и в районе Новомихайловки на Кураховском направлении.

Только на Донецком и Луганском направлениях 18 мая украинские военные отбили 16 атак врага, уничтожив:

восемь танков,

17 единиц боевой бронированной техники,

четыре специальных бронированных автомобиля,

шесть обычных автомобилей.

Напомним, что на Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском направлениях враг терпит поражение не впервые. 16 мая наступление для РФ было там также неудачным.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 85-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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