Карта бойових дій на 19.05.2022 – ситуація на фронті

Травень, 19 в 10:55

На 85-ту добу повномасштабної війни основні зусилля російські загарбники зосереджують на Донецькому напрямку.

Карта бойових дій в Україні на 19.05.2022

Станом на 19 травня ворог прагне покращити тактичне положення на Слов’янському напрямку.

Зараз дивляться

Росіяни за підтримки артилерії вели бойові дії в районі Великої Комишувахи, однак успіху не мали.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, на окремих ділянках загарбники зазнали значних втрат і були змушені відійти на раніше зайняті позиції.

Намагався упродовж минулої доби ворог закріпитись і на позиціях на Лиманському напрямку, паралельно обстрілюючи цивільну інфраструктуру та завдаючи ракетних ударів.

Щоб зруйнувати об’єкти в Лоскутівці, Катеринівці, Новомихайлівці та Оріховому, армія РФ застосовувала оперативно-тактичну та армійську авіацію.

Провалився штурм окупаційних військ у районі Устинівки на Сєвєродонецькому напрямку, у районі Золотого-4 на Бахмутському напрямку, а також у районі Новокалинового та Первомайського на Авдіївському напрямку.

На останньому напрямку окупанти зазнали втрат та відступили, коли вели наступ у районі Юр’ївки.

Не вдався наступ у росіян і в районі Новомихайлівки на Курахівському напрямку.

Стріляли загарбники із реактивної та ствольної артилерії, а також мінометів по інфраструктурі та мирних помешканнях у районах Гуляйпільського, Новоданилівки, Малинівки та Гуляйполя на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Такі самі види озброєння окупанти застосували для обстрілів населених пунктів Лимани, Пришиб, Трудолюбівка та Нововоронцовка на Південнобузькому напрямку.

Суттєвих змін не зазнала ситуація на Бесарабському, Волинському та Поліському напрямках.

Однак на останніх двох напрямках зберігається загроза ракетно-бомбових ударів із території Білорусі.

За даними української сторони, ворог обладнує додаткові вогневі позиції та захисні споруди в прикордонних районах Брянської та Курської областей РФ, що на Сіверському напрямку.

Там росіяни обстрілюють із артилерії та мінометів населені пункти у Чернігівській та Сумській областях та розвідують ситуацію із застосуванням безпілотника.

На Харківському напрямку окупанти, щоб відновити втрачені позиції, вдаються до контратак та намагаються втримати зайняті рубежі. Є також інформація про залучення ворогом диверсійно-розвідувальних груп.

Втрати РФ на 19 травня

особового складу– близько 28,5 тис. (+200),

танків ‒ 1 254 (+3),

бойових броньованих машин ‒ 3 063 (+20),

артилерійських систем – 595 (+9),

реактивних систем залпового вогню – 199,

засобів протиповітряної оборони – 93 (+2),

літаків – 203 (+1),

гелікоптерів – 167,

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 455 (+14),

крилатих ракет – 103 (+1),

кораблів (катерів) – 13,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 157 (+20),

спеціальної техніки – 43.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 85-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW