Травень, 19 в 15:27

Двоє російських окупантів, які обстріляли з реактивної системи залпового вогню Град населені пункти Козача Лопань і Ветеринарне Харківської області, визнали свою провину в суді.

Так, у четвер, 19 травня, в Котелевському районному суді (Полтавська область) відбулося перше засідання по суті у справі двох російських військових – Олександра Бобикіна та Олександра Іванова. Їх обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни.

Що відомо про обставини злочину

За даними слідства, ці окупанти причетні до артилерійських обстрілів Харківської області, що спричинили руйнування житлових будинків та об’єктів критичної інфраструктури.

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Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого, ці двоє військовослужбовців армії РФ здійснили обстріли Харківщини з території Бєлгородської області РФ. Один із окупантів був водієм-зарядним, а другий – навідником Граду.

Обстріли спричинили руйнування в селищах Козача Лопань і Ветеринарне.

Після обстрілу окупанти перетнули кордон України та продовжили відкривати вогонь по території області. Українським захисникам вдалося розгромити цю військову колону РФ і взяти в полон двох окупантів, які сьогодні постали перед судом.

Російським загарбниками було оголошено про підозру у порушенні законів і звичаїв війни (ч.1 ст.438 Кримінального кодексу України). 7 травня обвинувальний акт щодо них передали до суду.

Що відбувалося під час судового засідання

Під час сьогоднішнього засідання прокурор зачитав цей обвинувальний акт.

Обидва обвинувачені окупанти – Бобикін та Іванов – повністю визнали свою провину, а також погодилися давати свідчення під час судового розгляду.

Сторона обвинувачення запропонувала не досліджувати в суді докази, які не оскаржуються (такі як місце, час обстрілів тощо). Вирішено обмежитися допитом обвинувачених, а також вивченням матеріалів, що характеризують їх особу.

У Котелевському районному суді на Полтавщині розглядають справу щодо двох російських військових Олександра Бабикіна та Олександра Іванова, яких обвинувачують у порушенні законів та звичаїв війни. Ведемо текстову трансляціюhttps://t.co/1rRh6JFQhq pic.twitter.com/AUOJKOBy3b — Суспільне Полтава (@ua_poltava) May 19, 2022

Сьогодні також відбувся допит окупантів. Бобикін повідомив, що на початку лютого їхній підрозділ перекинули до Курська начебто на навчання, а згодом перемістили до села Малинівка Бєлгородської області РФ. На місці військовим РФ повідомили, що “заходитимуть на територію України”.

Обстріл із РСЗВ Град вони розпочали зранку 24 лютого (близько 5.00) з території РФ. Було випущено кілька десятків снарядів.

Згодом окупанти продовжили обстріли після перетину державного кордону України за наданими їм координатами. Телефонів та годинників російські загарбники не мали.

За словами Бобикіна, їхній підрозділ розбила українська армія. Окупант повідомив, що його “вибило з машини”, він знепритомнів і прийшов до тями вранці 25 лютого. Згодом він здався українським військовим.

Другий обвинувачений – Іванов дав схожі свідчення.

Обидва окупанти твердили, що не знали, куди стріляють, а дізналися про це начебто під час слідства. Вони також заявили, що до них не застосовувалися тортури чи психологічний тиск.

У судовому засіданні оголошено перерву до наступного четверга, 26 травня.

Варто зазначити, що сьогодні ж у Солом’янському районному суді Києва проходить розгляд справи російського військового Вадима Шишимаріна. Він 28 лютого розстріляв мирного жителя на Сумщині. Дружина вбитого чоловіка в суді заявила, що просить для Шишимаріна довічного ув’язнення, але не буде проти, якщо його обміняють на українських військових з Азовсталі.