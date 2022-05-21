Травень, 21 в 13:29

Російські військові та так звані волонтери блокують будь-які спроби маріупольців відмовитись від “евакуації” до Росії.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Він оприлюднив відео примусової депортації мирних жителів Маріуполя до РФ.

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За словами радника, російські військові та “офіційні” волонтери блокують будь-які спроби залишите місце та відмовитись від “евакуації”.

– Район Метро. Подають автобуси і оголошують про евакуацію. При посадці вже повідомляють, що автобус везе в Безименне Новоазовського району і потім у Росію, – розповів Андрющенко.

Джерело: Петро Андрющенко

Фото: Петро Андрющенко