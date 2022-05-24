Май, 24 в 18:05

Между Украиной и Россией есть возможность обменять российского военного Вадима Шишимарина, приговоренного украинским судом к пожизненному заключению за убийство жителя Сумской области, однако это компетенция политиков и дипломатов.

Об этом рассказала глава Офиса генерального прокурора Украины Ирина Венедиктова в эфире национального телемарафона.

Ее спросили, при возможном обмене российского военного Шишимарина, понесет ли он наказание на территории РФ.

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– Сценарии развития событий могут быть совершенно разные. Как говорила, что его (Шишимарина, — Ред.) могут обменять и после приговоров судов. Технически это возможно, – объяснила Ирина Венедиктова.

Она добавила, что процесс обмена является сферой ответственности политиков и дипломатов, поэтому она может говорить только с позиций прокурора и говорить об области уголовной юстиции.

Глава ОГПУ отметила, что не может прогнозировать, будет ли рассмотрена апелляция, поданная на приговор Соломенского райсуда Киева в отношении Вадима Шишимарина.

– Весь мир смотрит за такими судебными процессами. Поэтому Украина должна показывать высокие стандарты, а не просто “давайте вообще на кол его посадим”. Так это не может работать, – добавила она.

Генеральный прокурор отметила, что украинские правоохранительные органы и суды работают исключительно в правовом поле и следуя стандартам гуманитарного права.

Кроме того, Ирина Венедиктова добавила, что украинские правоохранители уже сообщали о 63 подозрениях в совершении военных преступлений.

Дело Шишимарина

Ранее стало известно, что 21-летний сержант четвертой танковой Кантемировской дивизии Московской области Вадим Шишимарин был обвинен в том, что 28 февраля 2022 года убил 62-летнего жителя села Чупаховка Сумской области.

Следствие установило, что перед совершенным убийством колонна, в которой ехал российский военный Шишимарин, была разбита Вооруженными силами Украины. При попытке скрыться, Шишимарин и еще четверо российских захватчиков обстреляли из автоматов частный автомобиль и угнали его, на нем потом и заехали в населенный пункт Сумской области.

Во время передвижения российские военные увидели гражданского мужчину, который шел домой и разговаривал по телефону. Шишимарину приказали убить мужчину, чтобы он не сообщил о них украинским силам обороны, в результате чего Шишимарин застрелил мужчину в голову.

Первое заседание суда по делу Шишимарина состоялось 13 мая. Впоследствии русский военный признал свою вину в умышленном убийстве мирного жителя.

23 мая Печерский райсуд Киева признал российского военного Шишимарина виновным в убийстве гражданского жителя Сумской области.