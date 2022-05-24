Травень, 24 в 18:05

Між Україною та Росією є можливість обміняти російського військового Вадима Шишимаріна, якого засудив український суд до довічного ув’язнення за вбивство мешканця Сумської області, втім, це компетенція політиків та дипломатів.

Про це розповіла очільниця Офісу генерального прокурора України Ірина Венедіктова в ефірі національного телемарафону.

Її запитали, при можливому обміні російського військового Шишимаріна, чи понесе він покарання на території РФ.

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– Сценарії розвитку подій можуть бути абсолютно різні. Як казала, що його (Шишимаріна, – Ред.) можуть обміняти й після вироків судів. Технічно це можливо, – пояснила Ірина Венедіктова.

Вона додала, що процес обміну є сферою відповідальності політиків та дипломатів, тому вона може казати лише з позицій прокурора та говорити про галузь кримінальної юстиції.

Очільниця ОГПУ зазначила, що не може прогнозувати, чи буде розглянуто апеляцію, подану на вирок Солом’янського райсуду Києва щодо Вадима Шишимаріна.

– Весь світ дивиться за такими судовими процесами. Тому Україна має показувати високі стандарти, а не просто “давайте взагалі на кілок його посадимо”. Так це не може працювати, – додала вона.

Генеральний прокурор зазначила, що українські правоохоронні органи та суди працюють у виключно правовому полі та згідно зі стандартами гуманітарного права.

Крім того, Ірина Венедіктова додала, що українськими правоохоронцями вже було повідомлено про 63 підозри у скоєнні воєнних злочинів.

Справа Шишимаріна