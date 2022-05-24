Май, 24 в 7:14

На 90-е сутки полномасштабной войны угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинским объектам с территории Беларуси растет.

– Агрессор переместил дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер-М в Брестскую область, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным украинской стороны, ОТРК разместили в 50 км от государственной границы.

Известно, что в Брестской и Гомельской областях, что на Волынском и Полесском направлениях, подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать участок границы с Украиной.

Сейчас смотрят

Напомним, что пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М захватчики периодически разворачивают в Белгородской области России.

В последний раз такие действия врага Генштаб ВСУ фиксировал 21 мая.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 90-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.