Угроза обстрелов растет: враг развернул дивизион Искандер-М в Беларуси
На 90-е сутки полномасштабной войны угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинским объектам с территории Беларуси растет.
– Агрессор переместил дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер-М в Брестскую область, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
По данным украинской стороны, ОТРК разместили в 50 км от государственной границы.
Известно, что в Брестской и Гомельской областях, что на Волынском и Полесском направлениях, подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать участок границы с Украиной.
Напомним, что пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М захватчики периодически разворачивают в Белгородской области России.
В последний раз такие действия врага Генштаб ВСУ фиксировал 21 мая.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 90-е сутки.
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