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Факты / Украина

Угроза обстрелов растет: враг развернул дивизион Искандер-М в Беларуси

Татьяна Забожко, редактор ленты
Угроза обстрелов растет: враг развернул дивизион Искандер-М в Беларуси
Фото: Getty Images

На 90-е сутки полномасштабной войны угроза нанесения ракетных и авиационных ударов по украинским объектам с территории Беларуси растет.

– Агрессор переместил дивизион оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) Искандер-М в Брестскую область, – отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

По данным украинской стороны, ОТРК разместили в 50 км от государственной границы.

Известно, что в Брестской и Гомельской областях, что на Волынском и Полесском направлениях, подразделения Вооруженных сил Беларуси продолжают прикрывать участок границы с Украиной.

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Напомним, что пусковые установки оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М захватчики периодически разворачивают в Белгородской области России.

В последний раз такие действия врага Генштаб ВСУ фиксировал 21 мая.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 90-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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