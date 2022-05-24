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Факти / Україна

Загроза обстрілів зростає: ворог розгорнув дивізіон Іскандер-М у Білорусі

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Загроза обстрілів зростає: ворог розгорнув дивізіон Іскандер-М у Білорусі
Фото: Getty Images

На 90-ту добу повномасштабної війни загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українських об’єктах з території Білорусі зростає.

– Агресор перемістив дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) Іскандер-М до Брестської області, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, ОТРК розмістили за 50 км від державного кордону.

Відомо, що в Брестській і Гомельській областях, що на Волинському та Поліському напрямках, підрозділи Збройних сил Білорусь продовжують прикривати ділянку кордону з Україною.

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Нагадаємо, що пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М загарбники періодично розгортають у Бєлгородській області Росії.

Востаннє такі дії ворога Генштаб ЗСУ фіксував 21 травня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 90-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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