Загроза обстрілів зростає: ворог розгорнув дивізіон Іскандер-М у Білорусі

Травень, 24 в 7:14

На 90-ту добу повномасштабної війни загроза завдання ракетних та авіаційних ударів по українських об’єктах з території Білорусі зростає.

– Агресор перемістив дивізіон оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) Іскандер-М до Брестської області, – зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними української сторони, ОТРК розмістили за 50 км від державного кордону.

Відомо, що в Брестській і Гомельській областях, що на Волинському та Поліському напрямках, підрозділи Збройних сил Білорусь продовжують прикривати ділянку кордону з Україною.

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Нагадаємо, що пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер-М загарбники періодично розгортають у Бєлгородській області Росії.

Востаннє такі дії ворога Генштаб ЗСУ фіксував 21 травня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 90-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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