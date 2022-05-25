Май, 25 в 19:02

Армия РФ пыталась наступать на Северодонецком и Бахмутском направлениях, однако враг потерпел поражение и отступил, сообщает Генштаб ВСУ 25 мая в вечерней сводке.

— Противник предпринял попытки наступательных и штурмовых действий на Северодонецком и Бахмутском направлениях в районах населенных пунктов Берестово, Липовое и Нырково, успеха не имел, отошел на ранее занятые рубежи, — уточняют в сводке.

Российские войска также пытались наступать на Лиманском направлении и планируют наступательные действия в Новопавловском и Запорожском направлениях.

Были попытки врага улучшить тактическое положение подразделений вблизи Изюма и Славянска, штурма и наступления в Долгенького Харьковской области и Богородичного Донецкой области. Однако войска агрессора понесли большие потери и отступили.

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Попытки штурмовых действий армии РФ в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков также были безуспешными.

Ранее спикер Минобороны Александр Мотузяник объяснил, что ситуация на восточном участке фронта очень динамичная, поэтому отдельные населенные пункты могут переходить из рук в руки.

Однако называть маневры Вооруженных сил Украины на восточном направлении “отступлением“, по его словам, по меньшей мере, некорректно.