Травень, 25 в 19:02

Армія РФ намагалася наступати на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, проте ворог зазнав поразки і відступив, повідомляє Генштаб ЗСУ 25 травня у вечірньому зведенні.

– Противник здійснив спроби наступальних та штурмових дій на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті рубежі, – уточнюють у зведенні.

Російські війська також намагалися наступати на Лиманському напрямку і планують наступальні дії на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Були спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів поблизу Ізюма та Слов’янська, штурму та наступу в районі Довгенького Харківської області та Богородичного Донецької області. Проте війська агресора зазнали великих втрат і відступили.

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Спроби штурмових дії армії РФ в районі Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків також були безуспішними.

Раніше речник Міноборони Олександр Мотузяник пояснив, що ситуація на східній ділянці фронту є дуже динамічною, тому окремі населені пункти можуть переходити з рук в руки.

Проте називати маневри Збройних сил України на східному напрямку “відступом”, за його словами, щонайменше, некоректно.