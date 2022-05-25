Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Російські війська відступили в районі Сєвєродонецька – атака провалилися

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Танк РФ
Фото: Міноборони

Армія РФ намагалася наступати на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках, проте ворог зазнав поразки і відступив, повідомляє Генштаб ЗСУ 25 травня у вечірньому зведенні.

– Противник здійснив спроби наступальних та штурмових дій на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках в районах населених пунктів Берестове, Липове і Ниркове, успіху не мав, відійшов на раніше зайняті рубежі, – уточнюють у зведенні.

Російські війська також намагалися наступати на Лиманському напрямку і планують наступальні дії на Новопавлівському та Запорізькому напрямках.

Були спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів поблизу Ізюма та Слов’янська, штурму та наступу в районі Довгенького Харківської області та Богородичного Донецької області. Проте війська агресора зазнали великих втрат і відступили.

Зараз дивляться

Спроби штурмових дії армії РФ в районі Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки та Пісків також були безуспішними.

Раніше речник Міноборони Олександр Мотузяник пояснив, що ситуація на східній ділянці фронту є дуже динамічною, тому окремі населені пункти можуть переходити з рук в руки.

Проте називати маневри Збройних сил України на східному напрямку “відступом”, за його словами, щонайменше, некоректно.

Читайте
Експерти оцінили ймовірність повторного наступу на півночі України

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка