Данілов не вірить, що смерть Путіна змінить ситуацію в РФ

Травень, 26 в 13:02

Ситуація в Росії не зміниться в разі смерті очільника Кремля Володимира Путіна.

Таку думку в еклюзивному інтерв’ю висловив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

– Я не є прихильником теорії про те, що в Росії щось почне змінюватися, якщо Путін піде в інший світ. Скажіть, будь ласка, на підставі чого? Там таких Путіних і охочих ним стати дуже багато, бо він для них є якимось ідолом. Росіяни вважають, що він робить все правильно. У них зовсім інша філософія життя, – вважає Олексій Данілов.

Крім того, у демократичні зміни в Російській Федерації секретар Ради нацбезпеки та оборони не вірить ще й тому, бо інакше та просто розвалиться.

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– Історією доведено, що в країні, де представлено 140 етносів, мати демократичний устрій неможливо. Утримувати території разом можна через страх, залякування, тортури авторитарного диктаторського режиму, – переконаний Олексій Данілов.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 92-гу добу після наказу президента РФ Володимира Путіна.

За ситуацією на фронті можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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