Глава СНБО рассказал, что произойдет в случае применения Россией ядерного оружия
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что произойдет, если Россия решится применить ядерное оружие против Украины.
Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.
По словам Данилова, если Россия запустит ядерные ракеты по Украине, удар не накроет всю страну. Это будет тактическое использование ядерного оружия.
— Ядерное оружие, которое есть у РФ, “это не Хиросима, это не Нагасаки, это другие вещи”. Если РФ все же решится на такой шаг и использует это оружие, это не значит, что вся страна будет накрыта, — отметил Алексей Данилов.
О том не стоит забывать, что многие другие страны также имеют ядерное оружие и они готовы дать ответ Россию в таком случае.
— Если РФ решится на такой шаг, то страны мира, так же имеющие такое оружие, дали на этот вопрос ответ, что это России так просто не пройдет, — подчеркнул Данилов.
Однако он отметил, что очень бы не хотелось такого развития событий.
Источник: Факты ICTV