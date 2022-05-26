Май, 26 в 9:14

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что произойдет, если Россия решится применить ядерное оружие против Украины.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV.

По словам Данилова, если Россия запустит ядерные ракеты по Украине, удар не накроет всю страну. Это будет тактическое использование ядерного оружия.

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— Ядерное оружие, которое есть у РФ, “это не Хиросима, это не Нагасаки, это другие вещи”. Если РФ все же решится на такой шаг и использует это оружие, это не значит, что вся страна будет накрыта, — отметил Алексей Данилов.

О том не стоит забывать, что многие другие страны также имеют ядерное оружие и они готовы дать ответ Россию в таком случае.

— Если РФ решится на такой шаг, то страны мира, так же имеющие такое оружие, дали на этот вопрос ответ, что это России так просто не пройдет, — подчеркнул Данилов.

Однако он отметил, что очень бы не хотелось такого развития событий.

Источник: Факты ICTV