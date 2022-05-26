Травень, 26 в 9:14

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що станеться, якщо Росія наважиться застосувати ядерну зброю проти України.

Про це він сказав у ексклюзивному інтерв’ю для Фактів ICTV.

За словами Данілова, якщо Росія запустить ядерні ракети по Україні, то удар не накриє всю країну. Це буде тактичне використання ядерної зброї.

Зараз дивляться

– Ядерна зброя, яка є у РФ, “це не Хіросіма, це не Нагасакі, це інші речі”. Якщо РФ все ж таки зважиться на такий крок та використає цю зброю, це не значить, що буде накрита вся країна, – зауважив Олексій Данілов.

Проте не варто забувати, що багато інших країн так само мають ядерну зброю, і вони готові дати відповідь Росії у такому випадку.

– Якщо РФ наважиться на такий крок, то країни світу, які так само мають таку зброю, дали на це питання відповідь, що це Росії так просто не минеться, – наголосив Данілов.

Проте він зауважив, що дуже не хотілось би такого розвитку подій.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав світ запровадити потужні санкції проти Росії, а не чекати застосування Москвою ядерної зброї.

Джерело: Факти ICTV