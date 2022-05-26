Карта боевых действий на 26.05.2022 – ситуация на фронте
26 мая российские военные не прекращают идти в наступление в Восточной операционной зоне и наносят ракетные и авиационные удары по украинским объектам инфраструктуры.
Карта боевых действий в Украине на 26.05.2022
Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Волынском и Полесском направлениях продолжаются командно-штабные и мобилизационные тренировки личного состава белорусских воинских частей.
Кроме того, в Беларуси ликвидируют последствия дислокации российских подразделений, которые привлекались к боевым действиям на территории Украины, и проводятся меры по предупреждению незаконного оборота оружия и боеприпасов, которые могли потерять россияне.
В Брянской и Курской областях РФ, что на Северском направлении, враг прикрывает участок границы с Украиной и пытается помешать перебрасыванию украинских войск на другие направления.
Кроме того, армия России обстреляла из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии Бачевск и Краснополье Сумской области и Заречье Черниговской области.
На Слобожанском направлении захватчики систематически и интенсивно обстреливают районы сосредоточения войск ВСУ. За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь по гражданской инфраструктуре в районах Терновой и Черкасских Тишков.
По данным украинской стороны, 25 мая россияне пытались улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск.
Чепиль, Долгенькое, Курульку, Богородичное и Студенок враг обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.
На Донецком направлении оккупанты стремятся взять под полный контроль Лиман и улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки.
Военные РФ активно используют средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также артиллерию и штурмовую авиацию – для поражения позиций украинских подразделений и гражданской инфраструктуры региона.
Накануне РФ не имела успеха во время штурма в направлении Устиновки на Донецком направлении и в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков на Авдеевском направлении.
Не удалось россиянам наступление в районах Камышевахи, Липового и Нагорного на Бахмутском направлении, а также в районе Золотой Нивы на Новопавловском направлении.
На последнем направлении РФ пришлось отойти, понеся потери.
На Запорожском направлении враг обстрелял из артиллерии Новополь, Чаривное, Орехов и Каменку.
На Николаевском направлении 25 мая российские захватчики пытались улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Однако штурмовые действия в районе Таврийского для них успеха не имели.
Провалился у оккупантов штурм и в районе Николаевки на Криворожском направлении.
Тем временем россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки и оборудовали позиции в районах Чернобаевки, Правдино и Зари.
Полномасштабная война в Украине длится уже 92-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Генштаб ВСУ
Фото: Генштаб ВСУ, ISW