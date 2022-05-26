Май, 26 в 8:30

26 мая российские военные не прекращают идти в наступление в Восточной операционной зоне и наносят ракетные и авиационные удары по украинским объектам инфраструктуры.

Карта боевых действий в Украине на 26.05.2022

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, на Волынском и Полесском направлениях продолжаются командно-штабные и мобилизационные тренировки личного состава белорусских воинских частей.

Сейчас смотрят

Кроме того, в Беларуси ликвидируют последствия дислокации российских подразделений, которые привлекались к боевым действиям на территории Украины, и проводятся меры по предупреждению незаконного оборота оружия и боеприпасов, которые могли потерять россияне.

В Брянской и Курской областях РФ, что на Северском направлении, враг прикрывает участок границы с Украиной и пытается помешать перебрасыванию украинских войск на другие направления.

Кроме того, армия России обстреляла из минометов калибра 120 мм и ствольной артиллерии Бачевск и Краснополье Сумской области и Заречье Черниговской области.

На Слобожанском направлении захватчики систематически и интенсивно обстреливают районы сосредоточения войск ВСУ. За прошедшие сутки оккупанты открывали огонь по гражданской инфраструктуре в районах Терновой и Черкасских Тишков.

По данным украинской стороны, 25 мая россияне пытались улучшить тактическое положение в районе Изюма и возобновить наступление на Славянск.

Чепиль, Долгенькое, Курульку, Богородичное и Студенок враг обстрелял из артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

На Донецком направлении оккупанты стремятся взять под полный контроль Лиман и улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки.

Военные РФ активно используют средства радиоэлектронной борьбы на Бахмутском и Авдеевском направлениях, а также артиллерию и штурмовую авиацию – для поражения позиций украинских подразделений и гражданской инфраструктуры региона.

Накануне РФ не имела успеха во время штурма в направлении Устиновки на Донецком направлении и в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков на Авдеевском направлении.

Не удалось россиянам наступление в районах Камышевахи, Липового и Нагорного на Бахмутском направлении, а также в районе Золотой Нивы на Новопавловском направлении.

На последнем направлении РФ пришлось отойти, понеся потери.

На Запорожском направлении враг обстрелял из артиллерии Новополь, Чаривное, Орехов и Каменку.

На Николаевском направлении 25 мая российские захватчики пытались улучшить тактическое положение и обеспечить выход на админграницы Херсонской области. Однако штурмовые действия в районе Таврийского для них успеха не имели.

Провалился у оккупантов штурм и в районе Николаевки на Криворожском направлении.

Тем временем россияне обстреливали гражданскую инфраструктуру вблизи Осокоровки, Трудолюбовки и Добрянки и оборудовали позиции в районах Чернобаевки, Правдино и Зари.

Полномасштабная война в Украине длится уже 92-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ, ISW