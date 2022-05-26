Май, 26 в 7:33

На 92-е сутки полномасштабной войны российские военные основные усилия направляют на наступательные действия в Восточной операционной зоне.

По состоянию на 26 мая россияне стремятся взять под полный контроль город Лиман, а также улучшить тактическое положение вблизи Северодонецка и Авдеевки на Донецком направлении.

Согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, враг пытается закрепиться в районе Северодонецка.

Сейчас смотрят

В то же время, добавляют в Генштабе ВСУ, штурмовые действия в направлении Устиновки оказались для оккупантов неудачными.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях захватчики активно используют средства радиоэлектронной борьбы.

А также привлекают артиллерию и штурмовую авиацию для поражения позиций украинских подразделений и гражданской инфраструктуры региона.

Напомним, что накануне армии РФ после поражения во время наступления на Северодонецком и Бахмутском направлениях пришлось отступить.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 92-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.