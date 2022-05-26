Карта бойових дій на 26.05.2022 – ситуація на фронті

Травень, 26 в 8:30

26 травня російські військові не припиняють іти в наступ у Східній операційній зоні та завдають ракетних та авіаційних ударів по українських об’єктах інфраструктури.

Карта бойових дій в Україні на 26.05.2022

За даними Генерального штабу Збройних сил України, на Волинському та Поліському напрямках тривають командно-штабні та мобілізаційні тренування особового складу білоруських військових частин.

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Крім того, у Білорусі ліквідовують наслідки дислокації російських підрозділів, що залучались до бойових дій на території України, та проводять заходи із запобігання незаконному обігу зброї та боєприпасів, які могли втратити росіяни.

У Брянській та Курській областях РФ, що на Сіверському напрямку, ворог прикриває ділянку кордону з Україною та намагається завадити перекиданню українських військ на інші загрозливі напрямки.

Крім того, армія Росії обстріляла з мінометів калібру 120 мм та ствольної артилерії Бачівськ і Краснопілля Сумської області та Заріччя Чернігівської області.

На Слобожанському напрямку загарбники систематично та інтенсивно обстрілюють райони зосередження військ ЗСУ. Упродовж минулої доби окупанти вікривали вогонь по цивільній інфраструктурі в районах Тернової та Черкаських Тишків.

За даними української сторони, 25 травня росіяни намагалися покращити тактичне положення в районі Ізюма та відновити наступ на Слов’янськ.

Чепіль, Довгеньке, Курульку, Богородичне та Студенок ворог обстріляв з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.

На Донецькому напрямку окупанти прагнуть взяти під повний контроль Лиман та покращити тактичне положення поблизу Сєвєродонецька та Авдіївки.

Військові РФ активно застосовують засоби радіоелектронної боротьби на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а також артилерію та штурмову авіацію – для ураження позицій українських підрозділів та цивільної інфраструктури регіону.

Напередодні РФ не мала успіху під час штурму в напрямку Устинівки на Донецькому напрямку та в районах Красногорівки, Кам’янки, Авдіївки й Пісків на Авдіївському напрямку.

Не вдався росіянам наступ у районах Комишувахи, Липового й Нагірного на Бахмутському напрямку, а також у районі Золотої Ниви на Новопавлівському напрямку.

На останньому напрямку РФ довелось відійти, зазнавши втрат.

На Запорізькому напрямку ворог обстріляв з артилерії Новопіль, Чарівне, Оріхів та Кам’янку.

На Миколаївському напрямку 25 травня російські загарбники намагалися покращити тактичне положення та забезпечити вихід на адмінкордони Херсонської області. Однак штурмові дії в районі Таврійського для них успіху не мали.

Провалився в окупантів штурм і в районі Миколаївки на Криворізькому напрямку.

Тим часом росіяни обстрілювали цивільну інфраструктуру поблизу Осокорівки, Трудолюбівки й Добрянки та обладнували позиції в районах Чорнобаївки, Правдиного й Зорі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 92-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW