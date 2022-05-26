Российские оккупаты убили уже 240 украинских детей
За время полномасштабной войны в Украине погибли 240 детей и еще более 436 получили ранения.
Только за последние сутки оккупанты убили два ребенка.
От действий военных РФ 25 мая пострадали еще трое.
Больше всего пострадало детей в:
- Донецкой области – 151,
- Киевской области – 116,
- Харьковской области – 105,
- Черниговской области – 68,
- Луганской области – 50,
- Херсонской области – 49,
- Николаевской области – 45,
- Запорожской области – 28,
- Сумской области – 17,
- Киеве – 16,
- Житомирской области – 15.
Ювенальные прокуроры предупреждают: эти цифры не окончательны, поскольку устанавливаются данные в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
В частности, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что двое детей погибли при обстреле врагом гражданских автомобилей в Николаевском районе Николаевской области.
В Мариуполе Донецкой области получила ранение 16-летняя девочка.
В селе Красногоровка Донецкой области после тяжелого ранения ампутировали ножку шестилетней девочке.
В Балаклее Харьковской области российские военные тяжело ранили девятилетнего ребенка.
Из-за бомбардировок и обстрелов армии РФ повреждено 1 883 учебных заведения Украины. 178 из них полностью разрушены.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 92-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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