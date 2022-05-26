Май, 26 в 9:15

За время полномасштабной войны в Украине погибли 240 детей и еще более 436 получили ранения.

Только за последние сутки оккупанты убили два ребенка.

От действий военных РФ 25 мая пострадали еще трое.

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Больше всего пострадало детей в:

Донецкой области – 151,

Киевской области – 116,

Харьковской области – 105,

Черниговской области – 68,

Луганской области – 50,

Херсонской области – 49,

Николаевской области – 45,

Запорожской области – 28,

Сумской области – 17,

Киеве – 16,

Житомирской области – 15.

Ювенальные прокуроры предупреждают: эти цифры не окончательны, поскольку устанавливаются данные в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В частности, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что двое детей погибли при обстреле врагом гражданских автомобилей в Николаевском районе Николаевской области.

В Мариуполе Донецкой области получила ранение 16-летняя девочка.

В селе Красногоровка Донецкой области после тяжелого ранения ампутировали ножку шестилетней девочке.

В Балаклее Харьковской области российские военные тяжело ранили девятилетнего ребенка.

Из-за бомбардировок и обстрелов армии РФ повреждено 1 883 учебных заведения Украины. 178 из них полностью разрушены.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 92-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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