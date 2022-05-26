Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Российские оккупаты убили уже 240 украинских детей

Татьяна Забожко, редактор ленты
Российские оккупаты убили уже 240 украинских детей
Фото: Pixabay

За время полномасштабной войны в Украине погибли 240 детей и еще более 436 получили ранения.

Только за последние сутки оккупанты убили два ребенка.

От действий военных РФ 25 мая пострадали еще трое.

Сейчас смотрят

Больше всего пострадало детей в:

  • Донецкой области – 151,
  • Киевской области – 116,
  • Харьковской области – 105,
  • Черниговской области – 68,
  • Луганской области – 50,
  • Херсонской области – 49,
  • Николаевской области – 45,
  • Запорожской области – 28,
  • Сумской области – 17,
  • Киеве – 16,
  • Житомирской области – 15.

Ювенальные прокуроры предупреждают: эти цифры не окончательны, поскольку устанавливаются данные в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

В частности, в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что двое детей погибли при обстреле врагом гражданских автомобилей в Николаевском районе Николаевской области.

В Мариуполе Донецкой области получила ранение 16-летняя девочка.

В селе Красногоровка Донецкой области после тяжелого ранения ампутировали ножку шестилетней девочке.

В Балаклее Харьковской области российские военные тяжело ранили девятилетнего ребенка.

Из-за бомбардировок и обстрелов армии РФ повреждено 1 883 учебных заведения Украины. 178 из них полностью разрушены.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 92-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Офис генпрокурора
Теги: , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка