Російські окупанти вбили вже 240 українських дітей

Травень, 26 в 9:15

За час повномасштабної війни в Україні загинули 240 дітей та ще понад 436 дістали поранень.

Лише за останню добу окупанти вбили дві дитини.

Від дій військових РФ 25 травня постраждало ще троє.

Зараз дивляться

Найбільше постраждало дітей у:

Донецькій області – 151,

Київській області – 116,

Харківській області – 105,

Чернігівській області – 68,

Луганській області – 50,

Херсонській області – 49,

Миколаївській області – 45,

Запорізькій області – 28,

Сумській області – 17,

Києві – 16,

Житомирській області – 15.

Ювенальні прокурори попереджають: ці цифри не остаточні, оскільки ще встановлюються дані в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Зокрема, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що двоє дітей загинули під час обстрілу ворогом цивільних автомобілів у Миколаївському районі Миколаївської області.

У Маріуполі Донецької області дістала поранення 16-річна дівчина.

У селі Красногорівка Донецької області після тяжкого поранення ампутували ніжку шестирічній дівчинці.

У Балаклії Харківської області російські військові важко поранили дев’ятирічну дитину.

Через бомбардування та обстріли армії РФ пошкоджено 1 883 заклади освіти України. 178 із них зруйновані повністю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 92-гу добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.