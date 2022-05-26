Російські окупанти вбили вже 240 українських дітей
За час повномасштабної війни в Україні загинули 240 дітей та ще понад 436 дістали поранень.
Лише за останню добу окупанти вбили дві дитини.
Від дій військових РФ 25 травня постраждало ще троє.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області – 151,
- Київській області – 116,
- Харківській області – 105,
- Чернігівській області – 68,
- Луганській області – 50,
- Херсонській області – 49,
- Миколаївській області – 45,
- Запорізькій області – 28,
- Сумській області – 17,
- Києві – 16,
- Житомирській області – 15.
Ювенальні прокурори попереджають: ці цифри не остаточні, оскільки ще встановлюються дані в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Зокрема, під час фіксації кримінальних правопорушень стало відомо, що двоє дітей загинули під час обстрілу ворогом цивільних автомобілів у Миколаївському районі Миколаївської області.
У Маріуполі Донецької області дістала поранення 16-річна дівчина.
У селі Красногорівка Донецької області після тяжкого поранення ампутували ніжку шестирічній дівчинці.
У Балаклії Харківської області російські військові важко поранили дев’ятирічну дитину.
Через бомбардування та обстріли армії РФ пошкоджено 1 883 заклади освіти України. 178 із них зруйновані повністю.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 92-гу добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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