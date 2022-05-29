Май, 29 в 7:51

В медицинских учреждениях временно оккупированного Крыма решили прекратить прием гражданских, чтобы освободить койко-места для раненых российских военных.

Такое распоряжение принадлежит оккупационной администрации на территории Автономной Республики, сообщают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

– Противник продолжает нести потери. В том числе и санитарные. Это приводит к необходимости создавать дополнительные возможности для оказания медицинской помощи, – отмечают в Генштабе ВСУ.

Согласно данным украинской стороны, в Крыму сейчас не только освобождают койко-места для раненых оккупантов, но и интенсивно собирают донорскую кровь.

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Напомним, что только накануне враг понес потери в районе села Боброво под Северодонецком Луганской области, а также в населенных пунктах на Бахмутском и Южнобужском направлениях.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 95-е сутки.

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