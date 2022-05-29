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Факти / Україна

У медустановах Криму звільняють ліжко-місця для поранених військових РФ

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
лікарня коронавірус
Фото: Pexels

У медичних установах тимчасово окупованого Криму вирішили припинити прийом цивільних, щоб звільнити ліжко-місця для поранених російських військових.

Таке розпорядження належить окупаційній адміністрації на території Автономної Республіки, повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

– Противник продовжує зазнавати втрат. Зокрема й санітарних. Це зумовлює необхідність створювати додаткові можливості для надання медичної допомоги, – зазначають у Генштабі ЗСУ.

За даними української сторони, в Криму нині не лише звільняють ліжко-місця для поранених окупантів, а й інтенсивно збирають донорську кров.

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Нагадаємо, що лише напередодні ворог зазнав втрат у районі села Боброве під Сєвєродонецьком Луганської області, а також у населених пунктах на Бахмутському та Південнобузькому напрямках.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 95-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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