Май, 29 в 11:37

Операторы Сил специальных операций взорвали во враждебном тылу в Херсонской области КамАЗ Тайфун вместе с оккупантами в салоне.

Уничтожить российских захватчиков украинским войскам удалось благодаря успешно обустроенной засаде.

Украинские бойцы вышли на путь проезда российской военной техники и заминировали участок дороги.

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– Операторы Сил специальных операций Украины дождались грузовика с оккупантами и дистанционно взорвали заложенную взрывчатку. Результат работы – полностью уничтоженная техника и личный состав противника, – отчитываются в командовании Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Отметим, что в Херсонской области стабильно горячими точками остаются населенные пункты Великоалександровской, Нововоронцовской, Калиновской, Высокопольской, Чернобаевской территориальных общин.

Боевые действия накануне там продолжались почти весь день.

По свидетельству местных жителей, российские военные применяли для обстрелов немало единиц боевой техники и авиации.

Из-за обстрелов россиян в Чернобаевке Херсонской области накануне погиб 33-летний мужчина. Еще шесть человек получили ранения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 95-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: Командование ССО ВСУ