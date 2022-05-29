Українські військові підірвали КамАЗ Тайфун разом з окупантами

Травень, 29 в 11:37

Оператори Сил спеціальних операцій підірвали у ворожому тилу в Херсонській області КамАЗ Тайфун разом з окупантами в салоні.

Знищити російських загарбників українським війським вдалось завдяки вдало облаштованій засідці.

Українські бійці вийшли на шлях проїзду російської військової техніки та замінували ділянку дороги.

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– Оператори Сил спеціальних операцій України дочекалися вантажівки з окупантами та дистанційно підірвали закладену вибухівку. Результат роботи – повністю знищена техніка та особовий склад противника, – звітують у Командуванні Сил спеціальних операцій Збройних сил України.

Зауважимо, що нині в Херсонській області стабільно гарячими точками залишаються населені пункти Великоолександрівської, Нововоронцовської, Калинівської, Високопільської, Чорнобаївської територіальних громад.

Бойові дії напередодні там тривали майже упродовж всього дня.

За свідченнями місцевих жителів, російські військові застосовували для обстрілів чимало одиниць бойової техніки та авіації.

Через обстріли росіян у Чорнобаївці Херсонської області напередодні загинув 33-річний чоловік. Ще шестеро людей дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 95-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Командування ССО ЗСУ