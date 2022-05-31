Май, 31 в 8:50

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко считает, что для Украины будут очень угрожающими любые кулуарные договоренности западных стран с Россией относительно частичного снятия санкций с РФ в обмен на ее обещания разблокировать украинские порты.

Об этом Денисенко сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, сейчас Путин наступает на всех фронтах, и его риторика такова: голод в мире возможен только потому, что Запад наложил санкции на Российскую Федерацию.

Сейчас смотрят

– Это его любимая тактика – поднимать ставки. И подняв эти ставки, он (Путин – Ред.) выбивает себе преференции, – считает Вадим Денисенко.

По его мнению, Путину нужны победы на Донбассе, в противном случае он ни на какие уступки не пойдет.

Поэтому никак нельзя позволить, чтобы в мировой дипломатии темы голода и снятия санкций “склеились”.

– План у Путина таков: он считает, что в ближайшее время сможет захватить Донбасс, а после этого он пойдет на переговоры по разблокированию портов. И именно в рамках этих переговоров “Путин спасет мир от голода”, а с него снимут часть санкций и закроют глаза на то, что он собирается аннексировать большую часть территории Украины. Это его план, – рассказал Вадим Денисенко.

Что касается возможного сценария, когда Украина сама попросит об уступках для вывоза зерна, то, по словам Денисенко, все будет зависеть от большой битвы за Донбасс.

Советник министра внутренних дел также прокомментировал слова президента США Джо Байдена, который заявил, что Соединенные Штаты не будут давать Украине вооружение, с которого можно поразить территорию РФ.

Денисенко выразил надежду, что это касается модификации систем залпового огня, имеющих дальность стрельбы 300 км. Однако в США есть РСЗО с меньшей дальностью поражения.

– Да, те РСЗО, которые стреляют на 300 км, они нам не готовы дать. Но нам не хватает тех реактивных систем, которые стреляют на 40-60 км. Будем надеяться, что нам хватит вот этих 40-60 км, – сказал Вадим Денисенко.

А еще он еще раз подчеркнул, что с РФ нельзя идти ни на какие переговоры. А то, что США не хотят предоставлять нам РСЗО, стреляющие на 300 км, указывают на то, что Соединенные Штаты оставляют так называемый люфт для переговоров с РФ.