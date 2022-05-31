Травень, 31 в 8:50

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко вважає, що для України будуть дуже загрозливими будь-які кулуарні домовленості країн із Росією щодо часткового зняття санкцій з РФ в обмін на її обіцянки розблокувати українські порти.

Про це Денисенко сказав в ефірі національного телемарафону.

За його словами, зараз Путін наступає на всіх фронтах, і його риторика така: Голод у світі можливий лише тому, що Захід наклав санкції на Російську Федерацію.

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– Це його улюблена тактика – піднімати ставки. І піднявши ці ставки, він (Путін – Ред.) вибиває собі преференції, – зазначав Вадим Денисенко.

На його думку, Путіну потрібні перемоги на Донбасі, а інакше він на жодні поступки не піде.

Радник наголошує, що жодним чином не можна дозволити, щоб у світовій дипломатії теми голоду та зняття санкцій склеїлися.

– План у Путіна такий: він вважає, що найближчим часом зможе захопити Донбас, а після цього він піде на переговори щодо розблокування портів. І саме в межах цих переговорів Путін “врятує” світ від голоду, а з нього знімуть частину санкцій і заплющать очі на те, що він має намір анексувати велику частину території України. Це його план, – розповів Вадим Денисенко.

Щодо можливого сценарію, коли Україна сама попросить про поступки задля вивезення зерна, то, за словами Денисенка, все залежатиме від великої битви за Донбас.

Радник міністра внутрішніх справ також прокоментував слова президента США Джо Байдена, який заявив, що Сполучені Штати не будуть давати Україні озброєння, з я кого можна уразити територію РФ.

Денисенко висловив сподівання, що це стосується модифікації систем залпового вогню, які мають дальність стрільби 300 км. Проте в США є РСЗВ із меншою дальністю ураження.

– Так, ті РСЗВ, які стріляють на 300 км, вони нам не готові дати. Але нам не вистачає тих реактивних систем, які стріляють на 40-60 км. Будемо сподіватися, що нам вистачить ось цих 40-60 км, – сказав Вадим Денисенко.

А ще він вкотре наголосив, що з РФ не можна йти на жодні переговори. А те, що США не хочуть надавати нам РСЗВ, які стріляють на 300 км, свідчать про те, що Сполучені Штати залишають так званий люфт для переговорів із РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія заблокувала в українських портах 22 млн тонн зернових культур.