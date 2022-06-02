Червень, 01 в 21:45

Україна та Польща підписали меморандум, який передбачає створення комісії, до завдань якої, серед іншого, буде входити можливість створення спільного підприємства з виготовлення зброї і військової техніки.

Про це повідомив прем`єр-міністр України Денис Шмигаль під час брифінгу за результатами міжурядових консультацій України та Польщі.

– Було підписано меморандум про створення польсько-української комісії по налагодженню кооперації між підприємствами наших країн. Ця комісія підготує рекомендації щодо формату створення українсько-польського спільного підприємства з виготовлення як зброї і військової техніки, так і іншої комплектації. Це виведе нашу оборонну і військову співпрацю на новий рівень і дозволить створювати сучасні види оборонної зброї, – сказав він.

Після проведення міжурядових консультацій Кабінет міністрів України оприлюднив пресреліз щодо визначення польським та українським урядами пріоритетів щодо українсько-польського співробітництва, зокрема у військово-технічній (що гарантує, серед іншого, проведення базового авіаційного курсу з підготовки 60 українських кандидатів у льотчики), оборонно-промисловій, торговельно-економічній, у різних технологічних галузях, енергетичній та інших сферах.

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Крім того, Польща вчергове підтримала вступ України до ЄС та НАТО, а також зобов’язалась докладати зусилля, аби Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС вже цього червня.

– Польща допоможе у питанні розвитку українських громад, як невід’ємної складової плану відновлення. Нам стане в пригоді досвід Польщі щодо впровадження європейських практик та ефективного використання європейських фондів на шляху до повноцінного членства в ЄС, — сказав очільник українського уряду.

Крім того, була підписана спільна декларація між Міністерством фондів та регіональної політики Польщі та Міністерством розвитку громад та територій України.

– Нам стане в пригоді досвід Польщі щодо впровадження європейських практик та ефективного використання європейських фондів на шляху до повноцінного членства в ЄС, — підкреслив Денис Шмигаль.

Крім того, Меморандум між міністерствами культури України та Польщі щодо співпраці в питаннях національної пам’яті, за словами Прем’єр-міністра України, дозволить в умовах плідного діалогу, вирішити всі пов’язані з минулим наших країн питання.